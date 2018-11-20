«У меня реально шибануло давление». Российская певица Лолита прервала концерт в Могилеве

Известная российская эстрадная певица Лолита Милявская была вынуждена прервать свой сольный концерт в Могилеве, проходивший в Ледовом дворце, пишут «Могилевские ведомости» .

Фото Галины Гаврилович, «Могилевские ведомости»

По сведениям издания, перед выступлением у Лолиты подскочила давление. Певица и медики попытались его сбить, но не получилось. Тем не менее, Лолита все равно вышла на сцену, но смогла исполнить лишь пару песен.

«У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…», — сказала она.



Из Ледового дворца, по неподтвержденной информации, певицу увезли на скорой в одну из могилевских больниц.