Затруднено движение в районе украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи», где проходит забастовка владельцев «евроблях»

/ Общество
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Затруднено движение на укранско-белорусской границе в районе пункта пропуска «Новые Яриловичи», где проходит забастовка владельцев «евроблях».

С проблемами при пересечении украинско-белорусской границы столкнулись граждане, которые в ночь  на 20 ноября возвращались домой на рейсовых автобусах и личных автомобилях, передает БелаПАН.

В некоторых пунктах пропуска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, с украинской стороны 19 ноября началась забастовка владельцев «евроблях», которые частично перекрывали движение автомобилей по дороге.

В пограничном комитете утверждают, что сейчас на месте скопления людей и автомобилей находятся наряды полиции, осложнений с подъездом к пункту пропуска нет.

Акция протеста связана с тем, что Верховная рада установила новые тарифы за нарушение сроков таможенного оформления «евроблях» — дешевых автомобилей из Европы, в основном Литвы, которые украинцы пригоняли в страну по временному ввозу.

В пункте пропуска «Новая Гута» (с белорусской стороны) БелаПАН сообщили, что действительно 19 ноября была акция протеста владельцев «евроблях», они перекрыли нейтральную полосу и подъезд перед украинским пунктом пропуска «Новые Яриловичи».

Ночью участники акции остановили протест, но обещали его продолжить в девять утра 20 ноября. В пункте пропуска говорят, что забастовка пока не началась, но советуют при движении в Украину выбирать другие пункты пропуска во избежание задержек.

На гомельском автовокзале БелаПАН сообщили, что первый рейс из Чернигова пришел по графику, другой информации у них пока нет, как и прогнозов развития ситуации.

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Тэги: Беларусь-Украина забастовка граница

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