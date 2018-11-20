На детском «Евровидении-2018» представитель Беларуси выйдет на сцену под 8-м номером

Организаторы и режиссеры детского конкурса песни «Евровидение-2018» определили очередность выступлений участников. Финал шоу состоится 25 ноября на «Минск-Арене».

Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании

По правилам Европейского вещательного союза жеребьевкой определяются страны, которые выступят под первым и последним номерами, а также порядковый номер страны-хозяйки. Порядок выступления остальных участников определяют организаторы.

Таким образом, откроет шоу представительница Украины Дарина Красновецкая, а закроет — Роксана Венгель из Польши. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выйдет на сцену под 8-м номером.

Всего в этом году в детском «Евровидении» принимают участие представители 20 стран: 1. Украина, 2. Португалия, 3. Казахстан, 4. Албания, 5. Россия, 6. Нидерланды, 7. Азербайджан, 8. Беларусь, 9. Ирландия, 10. Сербия, 11. Италия, 12. Австралия, 13. Грузия, 14. Израиль, 15. Франция, 16. Македония, 17. Армения, 18. Уэльс, 19. Мальта, 20. Польша.

Ведущими конкурса будут Евгений Перлин, Зена (Зина Куприянович) и Хелена Мерааи, напоминает пресс-служба Белтелерадиокомпании.