В Чикаго в больнице мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям

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Вооруженный мужчина 19 ноября убил трех человек в больнице в Чикаго. Погибли полицейский, врач и помощник фармацевта, сообщает CNN. Преступник также мертв. Его тело было найдено в больнице с огнестрельным ранением головы. На данный момент не известно, застрелился ли нападавший сам или его нейтрализовали полицейские.

По информации СМИ, одна из жертв была невестой преступника. Между ними произошла ссора на парковке возле больницы после того, как мужчина потребовал вернуть ему обручальное кольцо. Тогда мужчина застрелил невесту, а, когда она упала, трижды выстрелил ей в грудь.

Затем преступник открыл стрельбу по прибывшим на место происшествия полицейским, прежде чем они успели выйти из машины.

Потом он побежал в здание больницы и выстрелил в сотрудницу медучреждения, выходившую из лифта.

Из-за стрельбы из больницы были эвакуированы от 50 до 100 человек.

В полиции Чикаго считают, что подозреваемый «просто стрелял». Глава полицейского управления города Эдди Джонсон сказал, что не знает, «сколько урона тот готов был нанести». По словам очевидцев, преступник «стрелял наугад».

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Тэги: США стрельба Город: Чикаго

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