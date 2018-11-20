Биржа: доллар дешевеет четвертые торги подряд

/ Экономика
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20 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи снова подешевел доллар. Это четвертая торговая сессия подряд, на которой американская валюта сдает позиции.

Так, по итогам торгов во вторник, курс доллара снизился на 0,0069 рубля (0,33%) и составил 2,0989 рубля.

Курс евро 20 ноября вырос на 0,0011 рубля (0,05%) и составил 2,4052 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0035 рубля (0,11%) и составил 3,1982 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: Белорусская валютно-фондовая биржа курсы валют

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