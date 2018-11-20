Скоропостижно скончался литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

20 ноября ушел из жизни известный литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Он скоропостижно скончался в вильнюсской клинике Сантаришкес за день до своего 66-летия.

Фото Šarūnas Mažeika / DELFI

Накануне Някрошюс вернулся из поездки и почувствовал недомогание, егго увезли в больницу, сообщает Delfi .

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года. Окончил режиссерское отделение ГИТИС. Работал в Каунасском драматическом театре, Литовском государственном молодежном театре. В 1998 г. в Вильнюсе учредил театральную студию Meno fortas, был ее художественным руководителем.

Кроме работы в драматических театрах известен также как постановщик опера и рок-опер.

Его постановки шли и идут на сценах театров Каунаса, Вильнюса, Москвы, Флоренции, Милана, Кальяри, Прато, Рима, Модены

В начале января этого года в Государственном молодежном театре Литвы состоялась премьера спектакля «Цинк», поставленного Эймунтасом Някрошюсом по произведениям Светланы Алексиевич.

Лауреат многих национальных и международных театральных фестивалей, лауреат Государственной премии Литовской ССР (1983), Государственной премии СССР (1987), Государственной премии РФ (1999), национальной премии «Золотая Маска», международной премии Союза театров Европы «Новая театральная реальность в Европе». В 1992 г. был признан лучшим режиссером Европы Союзом театров Европы.

Соболезнования в связи со смретью режиссера высказал президент Литвы Даля Грибаускайте. «Это большая утрата для всего театрального мира, в котором исключительный талант Некрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы», — отмтеила президент Литвы.