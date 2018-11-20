РЖД продлили скидку на транспортировку белорусских нефтепродуктов в российские порты
Российские железные дороги продлили действие 50-процентной скидки на транспортировку белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн.
Скидка будет действовать до 31 декабря 2025 года при отправлении грузов со станций Барбаров (Мозырский район, Гомельская область) и Новополоцк (Полоцкий район, Витебская область)
Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.
Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления, напоминает БелаПАН.
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