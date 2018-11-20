РЖД продлили скидку на транспортировку белорусских нефтепродуктов в российские порты

Российские железные дороги продлили действие 50-процентной скидки на транспортировку белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн.

Скидка будет действовать до 31 декабря 2025 года при отправлении грузов со станций Барбаров (Мозырский район, Гомельская область) и Новополоцк (Полоцкий район, Витебская область)

Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.

Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления, напоминает БелаПАН.