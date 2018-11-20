В Ельском районе мужчина ножом убил мать и отца, а затем ранил себя

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Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя агрогородка Заширье Ельского района за покушение на убийство двух человек.

Дом, где случилась трагедия. Фото sk.gov.by

Утром 19 ноября подозреваемый у себя дома нанес несколько ударов ножом своему 58-летнему отцу и 59-летней матери. После чего умышленно ранил себя ножом.

От полученных телесных повреждений отец подозреваемого скончался на месте происшествия, мать скончалась ночью 20 ноября в больнице. Подозреваемый в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Нож изъят с места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Убитый мужчина работал учителем физической культуры в средней школе деревни Заширье. И он, и его супруга — инвалиды. Их 33-летний сын характеризуется в деревне только с положительной стороны.

«Семья отличная, дружная, положительная… Их сын тоже учился в нашей школе, успевал по учебе, участвовал в спорте, был спокойный, уравновешенный. Мы в шоке… Даже не можем предположить, что могло случиться. Мы не можем понять», — рассказали БелаПАН в средней школе деревни Заширье.

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Тэги: двойное убийство Персона: Мария Кривоногова Город: Ельск

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