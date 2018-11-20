Учитель-педофил из Борисова получил 12 лет колонии

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К 12 годам лишения свободы приговорен 50-летний учитель физики из Борисова. В марте в отношении него было возбуждено дело по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, мужчина, находясь по месту своего жительства, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении учащихся гимназии — мальчиков 10 и 11 лет.

Обвиняемый признан виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, повторно. Также он признан виновным в использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением, сообщает Верховный суд.

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Педагог наказан лишением свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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Тэги: педофил Город: Борисов

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