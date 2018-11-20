Россиянка хотела выехать через Беларусь в ЕС по паспорту сводной сестры

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Гражданка России с чужим паспортом была задержана в пункте пропуска «Бенякони» на границе Беларуси с Литвой в ночь на 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, при оформлении легкового автомобиля «Опель», следующего в Литву, было установлено, что предъявленный паспорт не принадлежит предъявителю.

Оказалось, что женщина намеревалась выехать в Австрию и остаться там, поэтому взяла паспорт сводной сестры, которая имеет право на постоянное проживание в Вене.

Задержанная помещена в изолятор временного содержания, в ее отношении начат административный процесс за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование чужого паспорта.

Схожий случай имел место в «Беняконях» около двух месяцев назад. 29 сентября была задержана несовершеннолетняя россиянка, которая ехала к своему кавалеру в Австрию, но так как в силу возраста самостоятельно получить визу не могла, решила воспользоваться чужим документом.

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Тэги: Беларусь-Литва-граница чужой паспорт

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