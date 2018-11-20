Милиция задержала бабушек с криминальным прошлым, укравших обувь из магазина в Мостах

По подозрению в совершении кражи четырех пар обуви в Барановичах задержаны четыре человека – три женщины и мужчина.

После поступления заявления о совершенным преступлении, фото подозреваемых были опубликованы на сайте УВД Гродненской области.

Откликнулись на просьбу милиции две женщины, информация которых и навела на след подозреваемых.

Как сообщается, к краже четырех пар обуви причастны три женщины (две из них мать и дочь), а также мужчина. Лишь одна не пенсионного возраста. Все имеют криминальное прошлое.