Милиция задержала бабушек с криминальным прошлым, укравших обувь из магазина в Мостах

/ Происшествия
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По подозрению в совершении кражи четырех пар обуви в Барановичах задержаны четыре человека – три женщины и мужчина.

После поступления заявления о совершенным преступлении, фото подозреваемых были опубликованы на сайте УВД Гродненской области.

Откликнулись на просьбу милиции две женщины, информация которых и навела на след подозреваемых.

Как сообщается, к краже четырех пар обуви причастны три женщины (две из них мать и дочь), а также мужчина. Лишь одна не пенсионного возраста. Все имеют криминальное прошлое.

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Тэги: кража Город: Мосты

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