В КПЧ ООН зарегистрирована жалоба родителей погибшей на картошке школьницы

Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу родителей погибшей школьницы из Молодечно (Минская область) Виктории Попчени, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Жалоба зарегистрирована 19 ноября и направлена государству для ответа по существу изложенных в ней претензий.

«Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, на который не ответила национальная судебная система, а именно: почему в стране используется детский труд, лишивший жизни ребенка», — отмечается в сообщении.

Интересы родителей погибшей школьницы представляет правозащитник Леонид Судаленко.

Правозащитники: власти Беларуси не будут выполнять решения КПЧ ООН «Наша цель и цель родителей — чтобы это дело вошло в историю, чтобы решение по делу Вики Попчени в будущем находилось в каждой школе и остужало горячие головы чиновников от образования, которые вздумают отправить школьников на колхозные поля. После того как КПЧ ООН вынесет решение, мы будем добиваться его имплементации на законодательном уровне — чтобы в Беларуси прямо запретили детский труд», — сказал Судаленко.

По его словам, за два года с момента трагедии в Молодечно правозащитники не зафиксировали ни одного случая привлечения школьников к сельхозработам.

«На сегодня полностью исполнено решение суда первой инстанции о взыскании в пользу семьи погибшей школьницы морального вреда. Тяжба семьи Попчени продолжается, и я уверен, что она закончится изменением как национального законодательства, так и практики его применения, ведущих к нарушению в нашей стране права на жизнь детей», — отметил Судаленко.

В декабре 2016 года суд признал виновным в смерти Виктории Попчени 22-летнего водителя «МАЗа» Павла Цыбина и приговорил его к трем годам ограничения свободы. Через полгода осудили двух сопровождавших школьников педагогов.

Женщин признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего, при отсутствии признаков должностного преступления.

Суд приговорил педагогов к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года со штрафом в 100 базовых величин и лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, на два года.

Суд также постановил, что моральный вред родителям погибшей девочки должны возместить СШ № 11 и ОАО «Холхлово». Сельхозпредприятие должно выплатить матери и отцу девочки по 17 тыс. 500 рублей каждому, школа — по 7 тыс. 500 рублей каждому.