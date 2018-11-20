В гродненских мясопродуктах обнаружили ДНК Африканской чумы свиней

Произведенная на Гродненском мясокомбинате продукция была уничтожена ветеринарами Псковского региона. Причина – в продуктах специалисты обнаружили ДНК африканской чумы свиней.

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Сообщается, что партия мясной продукции была задержана в Псковской области недалеко от белорусской границы. Житель Тверской области пояснил, что вез полтонны колбас для продажи.

В связи, с обнаружением ДНК АЧС вся перевозимая продукция была уничтожена. Как пояснили в Россельхознадзоре, для человека подобный товар не опасен, пишет sm-news.ru. Однако, если он попадет к свиньям, то может произойти массовые заражение животных и неизбежная гибель.