В полуфинале Лиги наций сборная Беларуси сыграет с Грузией

В полуфинале слабейшего четвертого дивизиона Лиги наций белорусская футбольная сборная сыграет на выезде с Грузией. Во втором полуфинале Македония примет Косово. Победители пар разыграют путевку на чемпионат Европы 2020 года. Матчи плей-офф пройдут 26-31 марта того же года. Хозяина решающего поединка определит жеребьевка 22 ноября 2019 года.

Фото пресс-службы БФФ

Это расписание останется в силе, если ни одна из четырех сборных не получит место в решающем раунде Евро-2020 по итогам традиционного отбора, который стартует в марте 2019 года (жеребьевка групп пройдет 2 декабря нынешнего года). В противном случае будет произведена замена участника (или участников).

Грузия выиграла группу 1 лиги D (в 6 матчах 16 очков, разница мячей 12-2), Беларусь — группу 2 (14 очков, 10-0), Косово — группу 3 (14, 15-2), Македония — группу 4 (15, 14-5).

Напомним, что сборная Беларуси стала единственной командой, которая среди всех лиг и групп Лиги наций на отборочной стадии не пропустила ни одного мяча.