Мария Василевич вошла в топ-30 в номинации «топ-модель» на конкурсе «Мисс мира-2018»

На конкурсе красоты «Мисс мира-2018», проходящего в китайском городе Санья, определилась победительница в номинации «Мисс топ-модель мира». Это одна из номинаций, победа в которой гарантирует попадание в первую тридцатку финала, он состоится 8 декабря.

Соревнование проходило в несколько этапов. Девушки должны были показать хороший уровень дефиле, коллекцию одежды китайского дизайнера Ли Цики и представить в наиболее выигрышном свете вечерний наряд от модельера своей страны, за оригинальный крой которого, кстати, участницам тоже начислялись баллы.

Представительница Беларуси Мария Василевич демонстрировала наряд от Алены Горецкой, дополненный авторскими украшениями Антонины Суринович. По итогам конкурса «Мисс топ-модель мира» Мария вошла в топ-30.

Главную премию получила представительница Франции Маэва Кук.

Мария Василевич с 19 лет занимается модельным бизнесом. Она является моделью Национальной школы красоты.