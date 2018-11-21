Новым главой Интерпола избран южнокореец

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Новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, сообщается в официальном Твиттере организации.

Главным соперником южнокорейца за пост СМИ называли россиянина Александра Прокопчука — вице-президента Интерпола.

Однако против кандидатуры россиянина выступила группа американских сенаторов, заявивших, что Россия «регулярно использует Интерпол для сведения счетов и нападения на политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

Более того, Литва и Украина заявили о возможном выходе из организации в случае избрания Прокопчука.

Предыдущий президент Интерпола китаец Мэн Хунвэй был арестован на родине по подозрению в коррупции.

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Тэги: Интерпол Персона: Ким Чон Ян Александр Прокопчук Мэн Хунвэй

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