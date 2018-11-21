Лукашенко на встрече с Лавровым озвучил главный вопрос в отношениях Беларуси и России

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Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь», цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

«Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», подчеркнул Александр Лукашенко.

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Сергей Лавров

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