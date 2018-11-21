Бойцами СОБРа задержана пара, подозреваемая в хищении дорогого парфюма в Мачулищах

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В Минске задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в хищении дорогих духов из парфюмерного магазина в Мачулищах (Минский район).

Как ранее сообщали Naviny.by, вечером 14 ноября пара зашла в магазин парфюмерии. Выбрав момент, когда никто за ним не наблюдает, мужчина взял со стеллажа по два флакона мужской и женской туалетной воды бренда «Антонио Бандерас». Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Взяв еще несколько недорогих товаров, девушка расплатилась на кассе за них, после чего пара покинула магазин. Сумма причиненного материального ущерба – 275 рублей.

Милиция установила личность подозреваемых – ими оказались неработающие 30-летний  и 22-летняя жители столицы.

В магазине в Мачулищах пара похитила несколько флаконов дорогих духов

Пара была задержана в одной из столичных квартир. С учетом металлической двери квартиры операцию по задержанию провели бойцы СОБРа.

В ходе первоначального опроса парень признал причастность к совершению хищения. Парфюм подозреваемые успели сбыть по бросовым ценам. Сейчас устанавливаются покупатели украденного.

Мужчина и женщина находятся в изоляторе временного содержания Минского РУВД. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК, сообщает УВД Миноблисполкома.

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Тэги: хищение кража парфюм духи Город: Минск

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