Макей: соглашение с Россией о взаимном признании виз может быть подписано в декабре

Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз находится в финальной стадии подготовки. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 21 ноября в Минске по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает БелаПАН .

«Оптимизм есть (по поводу подписания. — БелаПАН.). До конца этого месяца еще рабочая группа по вопросам миграции в рамках Союзного государства соберется, обсудит этот вопрос», — сказал Макей.

По словам главы белорусского МИД, в согласовании документа осталось несколько технических моментов. «Я думаю, что оно может быть подписано на заседании Совета министров Союзного государства в декабре, — отметил он. — Главная задача там — избежать контроля на внутренних границах, потому что это важно в контексте транзитной составляющей».