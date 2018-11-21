Экономист: белорусские компании будут выходить на внешние рынки капитала

Белорусские компании для привлечения долгосрочных ресурсов будут выходить на внешние рынки капитала. Такое мнение в беседе с корреспондентом БелаПАН высказал генеральный директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко.

20 ноября в Минске состоялась презентация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), руководство которого пригласило белорусские компании стать резидентами МФЦА для привлечения финансирования у международных инвесторов.

«Перед белорусским бизнесом стоят сейчас две основные задачи — географическая диверсификация экспорта и привлечение долгосрочных финансовых ресурсов», — отметил Данейко.

В связи с этим он предположил, что белорусские компании будут выходить на внешние рынки с целью привлечения долгосрочного капитала.

«Этот вопрос появился в повестке дня белорусских компаний. Выход на внешние рынки позволит нашим компаниям снизить стоимость привлекаемого фондирования и получить его на длительный срок», — сказал генеральный директор Бизнес-школы ИПМ.

По его мнению, в скором время могут быть объявлены сделки по привлечению белорусскими компаниями финансовых ресурсов на внешних рынках капитала.

«Привлечение долгосрочного финансирования через продажу инвесторам долей в акционерном капитале стимулирует дальнейшее развитие компании. Опыт белорусской «Милавицы» показал, что привлечение инвестиций потребовало структурировать корпоративное управление, а потом вхождение ЕБРР стимулировало установку современных стандартов работы в компании», — отметил Данейко.

По оценке эксперта, средний белорусский бизнес с годовым оборотом 50—100 млн долларов может быть интересен внешним инвесторам и рассчитывать на привлечение внешнего финансирования.

Как сообщалось ранее, компания «Евроторг», крупнейшая сеть по продаже продовольственных товаров в Беларуси, планировала провести IPO (первичное размещение акций) в ноябре этого года. В сообщении Лондонской фондовой биржи говорилось, что компания собиралась привлечь у инвесторов около 250 млн долларов. Однако позднее компания «Евроторг» сообщила, что приняла решение отложить IPO.