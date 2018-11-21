Минский таксист украл деньги у россиянина

Три года колонии грозит столичному таксисту, которого подозревают в краже денег у гражданина России.

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Всего, как сообщили в милиции, общая сумма ущерба составила примерно 1200 рублей.

Россиянин обнаружил пропажу и вернулся к таксисту. Однако на просьбу вернуть оставленное имущество он получил лишь часть – отсутствовало около 850 рублей.

По горячим следам оперативники установили подозреваемого, которым оказался 46-летний водитель одной из служб минского такси.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК.