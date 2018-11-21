Умерла сооснователь «Новой газеты»

Редакция популярной российской «Новой газеты» сообщила трагическую для журналистского цеха РФ новость – на 65-м году ушла из жизни сооснователь и журналист издания Зоя Ерошок.

Фото «Новой газеты»

«Зоя, одна из тех, кто основал «Новую газету», для того чтобы сделать ее жизненной необходимостью для той части наших людей, которые сохраняют идеалы простой, то есть правдивой жизни!» - отметили в редакции.

Сообщается, что прощание с Ерошок пройдет 23 ноября в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище российской столицы.

