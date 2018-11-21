«Атлант» рассматривает возможности поставок своей техники на рынок Кубы

Белорусский производитель бытовой техники «Атлант» может начать регулярные поставки бытовой техники на кубинский рынок.

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Такая возможность была обсуждена в ходе двусторонних консультаций по торгово-экономическим вопросам. Белорусскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, кубинскую — первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Антонио Каррикарте Корона.

Участники консультаций обменялась мнениями о ходе реализации ряда совместных проектов и перспективах осуществления поставок на Кубу белорусской сложнотехнической продукции.

«Кроме того, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества по новым направлениям, таким как выход на кубинский рынок ЗАО «Атлант» с организацией регулярных поставок белорусской бытовой техники, а также модернизацией кубинских производственных мощностей и созданием на их базе совместного производства такой продукции», — говорится в сообщении МИД Беларуси.

Входящие в структуру «Атланта» предприятия выпускают холодильники и морозильники, стиральные машины, электрические чайники, газовые и электрические плиты.