Девушка умерла после секса с… бутылкой
Трагедией завершились сексуальные игры молодой пары из Новокузнецка. Происшествие, о котором стало известно на днях, произошло еще летом – в больнице умерла пациентка, у которой врачи выявили тяжелые травмы органов таза и сильное внутреннее кровотечение.
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В ходе расследования дела правоохранители выяснили обстоятельства получения тяжелых травм. Как сообщил бойфренд девушки, она согласилась на жесткий секс с пластиковой бутылкой объемом 0,6 литра. В ходе удовлетворения девушки, парень вводил бутылку в разные интимные места партнерши.
Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.
Теперь парень предстанет перед судом.
Обсудим?