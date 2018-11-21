Девушка умерла после секса с… бутылкой

/ Мир
Просмотров: 675 Комментариев: 0

Трагедией завершились сексуальные игры молодой пары из Новокузнецка. Происшествие, о котором стало известно на днях, произошло еще летом – в больнице умерла пациентка, у которой врачи выявили тяжелые травмы органов таза и сильное внутреннее кровотечение.

Фото pixabay.com

В ходе расследования дела правоохранители выяснили обстоятельства получения тяжелых травм. Как сообщил бойфренд девушки, она согласилась на жесткий секс с пластиковой бутылкой объемом 0,6 литра. В ходе удовлетворения девушки, парень вводил бутылку в разные интимные места партнерши.

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Теперь парень предстанет перед судом.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: секс Город: Новокузнецк

Другие материалы на эту тему:

«Практиковался секс без всяких условностей». Выходит книга о белорусах в постели

«Практиковался секс без всяких условностей». Выходит книга о белорусах в постели

Сексолог Дмитрий Капустин: чтобы соблазнить женщину, надо включить мозги

Сексолог Дмитрий Капустин: чтобы соблазнить женщину, надо включить мозги

В ФРГ запустили секс-портал для беженцев

В ФРГ запустили секс-портал для беженцев

Россиянин сулил белорускам дорогие авто в обмен на секс

Россиянин сулил белорускам дорогие авто в обмен на секс

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте