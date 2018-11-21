«Шахтер» крупно победил БАТЭ и вернулся на второе место в таблице

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В Солигорске поединком «Шахтер» – БАТЭ завершился 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

«Желто-черные» одержали уверенную победу – 3:0.

У «горняков» отличились Лаптев (6-я, 83-я) и Бакай (85-я с пен.).

Остальные матчи тура прошли 9-11 ноября:

  • «Городея» — «Динамо» (Бр) — 1:0 (Лебедев, 49);
  • «Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 2:0 (Иванов, 8, Макась, 88);
  • «Ислочь» — «Витебск» — 0:1 (Скитов, 35);
  • «Гомель» — «Минск» — 0:2 (Насибулин, 76, Бохашвили, 87-пен.);
  • «Неман» — «Смолевичи» — 1:1 (Жуковский, 34-пен.; Каршакевич, 23);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Луч» — 0:0;
  • «Торпедо» (Ми) — «Днепр» — 3:0 (Русак, 12-пен., Куаджа, 31, 73).

Положение команд, претендующих на награды первенства (за исключением БАТЭ, который досрочно стал чемпионом) выглядит следующим образом:

2. «Шахтер» – 58 очков;

3. «Динамо» (Мн) – 57;

4. «Витебск» – 56.

Вот как выглядят оставшиеся игры претендентов на серебро и бронзу:

29-й тур, 24 ноября:

  • «Днепр» – «Динамо» (Мн);
  • «Витебск» – «Городея»;
  • «Смолевичи» – «Шахтер».

30-й тур, 2 декабря:

  • «Шахтер» – «Минск»;
  • «Гомель» – «Витебск»;
  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн).

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Тэги: футбол-Беларусь Город: Солигорск

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