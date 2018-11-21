Сотрудников «Белсоюзпечати» никто не заставляет прятать негосСМИ, — гендиректор сети

Сотрудникам РУП «Белсоюзпечать», являющегося крупнейшей государственной системой распространения печатных изданий, никто не дает указаний размещать негосударственные общественно-политические газеты в торговых объектах так, чтобы они были менее заметны покупателям, чем государственные. Об этом заявил генеральный директор «Белсоюзпечати» Игорь Дудич 21 ноября на пресс-конференции в Минске.

Фото с сайта freesmi.by носит иллюстративный характер

Журналистка газеты «Народная воля» поинтересовалась у Дудича, почему при выкладке газет в киосках и павильонах ее издание и другие негосударственные общественно-политические газеты, как правило, размещаются так, чтобы были менее заметными.

Гендиректор «Белсоюзпечати» возразил, что в павильонах и магазинах «Народная воля» присутствует в открытом доступе и «доступна с любых точек обозрения». При этом он добавил, что план выкладки изданий является внутренним рекомендательным документом сети.

«Таких указаний [касательно негосударственной прессы] не дано, но человеческий фактор никто не отрицает. Если бы сегодня вы сказали, что пришли в торговый объект и там нет «Народной воли», мы бы с вами пересмотрели тиражи, перераспределили их. Но сегодня списание показывает, что газет в торговой сети достаточно», — отметил Дудич.

«Более активно от вас, от редакций, мы ждем наших совместных мероприятий для того, чтобы вы продвигали свои издания в нашей торговой сети. Вот эта активная позиция будет привлекать покупателей, а не там, где она лежит. Она есть в продаже, ее видно. Если даже не видят — спрашивают, и дают эту газету», — сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что традиционный газетный киоск проигрывает павильону тем, что в нем невозможно всю продукцию равномерно представить на витрине.

«Народная воля» — общественно-политическая газета. Основана в 1995 году бывшим главным редактором на тот момент парламентской «Народной газеты» Иосифом Середичем. В 2005—2008 годах была исключена из каталога подписки РУП «Белпочта» и торговой сети «Белсоюзпечати».

По наблюдениям корреспондентов БелаПАН в павильонах «Белсоюзпечати» госСМИ обычно лежат на верхних полках, негосударственные и российские издания — на нижних.