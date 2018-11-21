Россия предупредила Украину: авантюры опасны

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Россия обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море.

Фото с сайта army-news.ru

Как сказано в официальном заявлении МИД РФ, очередное нагнетание напряженности между Москвой и Киевом «препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности».

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МИД призвал украинские власти «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».

Кроме этого, Россия предупредила, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории «ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия».

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Тэги: Азовское море Россия-Украина

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