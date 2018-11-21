Эксперт: первая пятерка розничных сетей монополизирует рынок

Темпы роста розничного товарооборота в Беларуси продолжат сокращаться. Такое мнение высказал БелаПАН сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, комментируя последние данные официальной статистики.

Розничный товарооборот в январе—октябре 2018 года составил 36,5 млрд рублей, или на 8,9% больше в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года, за месяц рост товарооборота снизился на 0,2 процентного пункта (с 9,1%):

в январе 2018-го товарооборот вырос на 9,5%;

январе-феврале — на 9,8%;

январе-марте — на 9,7%;

январе-апреле — на 9,8%;

январе-мае — на 10,1%;

январе-июне — на 9,9%;

январе-июле — на 9,6%;

январе-августе — на 9,4%.

В Минске темпы роста падают шестой месяц подряд.

«Я не вижу предпосылок для роста розничного товарооборота. Доходы населения растут слишком медленно, у людей зарплаты не становятся больше. Поэтому, к сожалению, будем топтаться на месте», — сказал Маргелов.

При этом он отметил, что открывается все больше магазинов, а темпы роста товарооборота падают: «Это говорит о неблагоприятной ситуации на рынке розничных продаж».

Он сообщил, что 22 ноября состоится заседание общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), на котором будет обсуждаться проект изменений в закон о государственном регулировании торговли.

«Идет серьезная монополизация торговли, стремительно увеличивает свою долю первая пятерка розничных сетей. Причем не за счет того, что они лучше, а за счет тех условий, которые для них созданы. Ситуация очень тяжелая, и мы можем остаться без многих маленьких и средних магазинов», — заявил Маргелов.

Говоря о результатах реализации указа президента № 345 от 22 сентября 2017 года о развитии торговли в сельской местности, руководитель бизнес-союза отметил, что «определенный толчок он дал». По данным МАРТ, открыто уже около одной тысячи объектов.

«Но где-то это на местах поддерживают, а, например, в Минской области только в двух районах разрешено использовать нормы указа. Остальные области разрешили практически везде. Поэтому динамика неравномерная», — констатировал эксперт.