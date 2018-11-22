СМИ: умер начальник ГРУ РФ

В возрасте 62 лет скончался начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов.

В Вооруженных силах он служил с 1973 года, в военной разведке – с 1985 года, ГРУ возглавил в 2016 году.

Напомним, вокруг ГРУ в этом году был ряд громких скандалов. Главным из них, пожалуй, стало отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей, в котором британские власти обвинили предполагаемых офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.