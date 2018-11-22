СМИ: умер начальник ГРУ РФ

/ Мир
Просмотров: 1189 Комментариев: 0

В возрасте 62 лет скончался начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов.

В Вооруженных силах он служил с 1973 года, в военной разведке – с 1985 года, ГРУ возглавил в 2016 году.

Напомним, вокруг ГРУ в этом году был ряд громких скандалов. Главным из них, пожалуй, стало отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей, в котором британские власти обвинили предполагаемых офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГРУ Россия Персона: Игорь Коробов

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте