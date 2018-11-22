В Чашниках на пожаре спасена 88-летняя женщина и ее сын

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Поздно вечером 21 ноября в Чашниках в частном доме на улице Гагарина произошел пожар, на котором пострадали два человека.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 22:54. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяйку дома 1930 года рождения и ее сына 1963 года рождения. Они были госпитализированы.

Огнем в доме  повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.

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Тэги: пожар МЧС Город: Чашники

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