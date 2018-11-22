В Чашниках на пожаре спасена 88-летняя женщина и ее сын
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Поздно вечером 21 ноября в Чашниках в частном доме на улице Гагарина произошел пожар, на котором пострадали два человека.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 22:54. Прибывшие сотрудники МЧС спасли хозяйку дома 1930 года рождения и ее сына 1963 года рождения. Они были госпитализированы.
Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.
Причина пожара устанавливается,
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