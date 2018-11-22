Адвокат Мамаева рассказал о выплате финансовой компенсации избитому белорусу

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что избитому гражданину Беларуси Виталию Соловчуку выплачена финансовая компенсация. При этом сумму он назвать отказался, отметив, что «она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить причиненный потерпевшему вред», сообщает «Спорт-Экспресс».

Как ранее сообщали Naviny.by, утром 8 октября в одном из кафе в центре Москвы Александр Кокорин (выступает за «Зенит») и Мамаев (играет за «Краснодар») избили чиновников. Пострадавшие были госпитализированы и написали заявление в полицию.

9 октября выяснилось, что футболисты напали не только на чиновников, но и на гражданина Беларуси Виталия Соловчука, который работает водителем у журналистки Первого канала. В результате нападения Соловчук получил различные травмы.