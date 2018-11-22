Убеждали доверчивых брать кредиты. Завершено расследование крупного мошенничества

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В Минске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

В период с 2013 по 2014 годы 27-летний неработающий ранее судимый минчанин со своими знакомыми мошенническим путем завладел имуществом физических и юридических лиц на общую сумму более 60 тысяч рублей.

По данным следствия, две знакомые обвиняемого подыскивали лиц для оформления кредитов. Преимущественно это были не минчане, злоупотребляющие спиртными напитками и неработающие. На данных лиц планировалось оформить договоры на получение кредитов, забрать у них полученные в банке денежные средства и выплатить им «вознаграждение» в размере от 10 до 20 процентов от суммы. Знакомые уверяли доверчивых граждан, что платить по кредиту не нужно, а долг будут погашать иные лица.

Кроме того, обвиняемый и его знакомый подыскивали банки для получения кредитов, изготавливали справки о доходах с внесением в них ложной информации, указывали свои номера телефонов для подтверждения данной информации при проверке сотрудниками банка. Потерпевшие отправлялись в банк с поддельной справкой и подавали заявку на кредит. При ее одобрении полученные деньги отдавали обвиняемому или его помощникам, получали вознаграждение и уезжали из Минска. Если же в получении кредита было отказано, потерпевших просили взять в рассрочку мобильный телефон в салонах сотовой связи, также обещая вознаграждение. 

Спустя некоторое время потерпевшие начали получать письма о задолженности по обязательствам. Обманутые граждане обратились в милицию. 

Чтобы избежать наказания обвиняемый уехал в Украину, но по запросу белорусской стороны был задержан и экстрадирован в Беларусь.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 380 (использование заведомо подложного документа) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

Один из соучастников обвиняемого в данный момент находится в международном розыске.

В 2016 году в отношении 28-летней и 25-летней сообщниц обвиняемого вступили в силу обвинительные приговоры, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: мошенничество Следственный комитет Город: Минск

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