Минтруда предлагает повысить минимальную зарплату

В Беларуси предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 95% минимального потребительского бюджета (МПБ) семьи из четырех человек — до 330 рублей. Проект решения обсуждался 16 ноября на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, передает БелаПАН .

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси, министр труда Ирина Костевич на встрече отметила, что проект документа согласован со всеми заинтересованными сторонами, кроме ФПБ, которая считает необходимым установить минимальную зарплату на уровне 100% МПБ.

В пресс-службе Минтруда БелаПАН пояснили, что о сроках возможного повышения минимальной зарплаты говорить преждевременно, поскольку пока обсуждается рабочий проект документа. «В правительство предложение пока не вносилось», — отметили в министерстве.

Предыдущий раз минимальная зарплата повышалась в начале года — до 305 рублей. Размер средней зарплаты с начала 2017 года составлял 265 рублей. В течение года этот показатель не индексировался в связи с низким уровнем инфляции.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата составляла 93,8% от размера минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек, действующего на тот момент, и 87,7% от действующего в ноябре.