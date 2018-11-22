Польша вводит погранконтроль на внутренних границах

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С 22 ноября в Польше возобновлен пограничный контроль на границах с другими странами Шенгенской зоны — Литвой, Германией, Чехией и Словакией

Фото pixabay.com

Данная мера безопасности является временной и введена в рамках подготовки Польши к крупному международному форуму — 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мероприятие пройдет в Катовице 3-14 декабря и соберет около 30 тысяч участников из двухсот стран.

Польские пограничники будут выборочно проверять въезжающие в Польшу с территории других стран Евросоюза автомобили. Усилен контроль также будет в аэропортах и морских портах, сообщает granica.gov.pl.

Режим временного пограничного контроля на внутренних границах продлится до 16 декабря.

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Тэги: Польша

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