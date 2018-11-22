Белорусские танкисты получили десять модернизированных Т-72Б3

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120-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Беларуси 22 ноября приняла на вооружение десять обновленных танков Т-72Б3.

Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

Как отмечается, в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией боевые машины были капитально модернизированы на предприятии «Уралвагонзавод».

По информации сайт «Воен-ТВ», танки оборудовали обновленной силовой установкой, орудием повышенной мощности и точности и современным прицельным комплексом.

Машины также оснастили системой динамической защиты «Контакт», которая, как сообщается, повышает устойчивость корпуса против кумулятивных снарядов в два раза, а от подкалиберных снарядов — в полтора.

В конце февраля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» была обнародована актуальная численность личного состава, сил и средств Вооруженных сил.

Так, на начало года белорусская армия насчитывала почти 65 тысяч человек, 1.317 танков Т-72 различных модификаций, 488 бронетранспортеров, 1.454 боевые машины пехоты, 289 единиц реактивных систем залпового огня различного калибра и ряд другой техники.

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Тэги: Вооруженные силы танки

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