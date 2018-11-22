Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги 22 ноября официально уровнял статусы хоккеистов с гражданством Беларуси и России, выступающих в соревнованиях под эгидой КХЛ и МХЛ.

Поводом для такого решения послужил приказ Минспорта РФ, подписанный еще в сентябре (он обрел легитимный статус в октябре).

Из-за легионерского статуса белорусские хоккеисты меняли паспорта на российские. Согласно ростерам команд на сайте КХЛ с белорусскими документами не в минском «Динамо» в этом сезоне выступают только два игрока: Павел Воробей («Сибирь», Новосибирск) и натурализованный американец Ник Бэйлен («Трактор», Челябинск).