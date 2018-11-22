Сайдик: выборы на Донбассе не соответствуют минским соглашениям

Позиция ОБСЕ в отношении проведения 11 ноября выборов в самопровозглашенных донецкой и луганской народных республиках остается неизменной — это не соответствует минским соглашениям. Такое заявление сделал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Мартин Сайдик по итогам прошедшего 22 ноября в Минске очередного раунда переговоров.

По словам дипломата, сегодня по этому вопросу стороны еще раз высказали свою точку зрения. «Моя позиция по этому вопросу вам известна и остается неизменной», — добавил Сайдик.

Он также сообщил, что подгруппа по безопасности обсуждала дополнительные меры для обеспечения режима прекращения огня и гуманитарного разминирования, проблему разведения сил и средств; экономическая — вопросы восстановления водоснабжения на Донбассе и выплаты пенсий.

Политическая подгруппа вновь обсуждала модальности имплементации «формулы Штайнмайера» и «так называемых выборов», сказал Сайдик.

Подгруппа по гуманитарным вопросам сосредоточилась на обсуждении вопросов пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска и обмена пленными.

Сайдик выразил надежду, что в процедуре обмена в ближайшее время «мы увидим свет в конце туннеля», однако «о настоящем прогрессе, который можно измерять, к сожалению, нельзя говорить».

Представитель ОБСЕ сообщил, что на следующей неделе состоятся две международные встречи, где будут обсуждаться итоги нынешнего заседания. 26 ноября в Берлине пройдет встреча в рамках контрольного механизма «нормандского формата», а 29 ноября в Вене — постоянное совещание ОБСЕ, посвященное Украине.

Следующая встреча контактной группы — предпоследняя в 2018 году — пройдет в Минске 4 декабря.