Русская мафия продолжает вытягивать из бюджета ФРГ огромные деньги

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Русская мафия (так называют всех криминальных элементов-выходцев из бывшего СССР) продолжает эффективно работать на территории Германии, вытаскивая из бюджета этой страны сотни миллионов евро.

Нет, современные преступники не занимаются грабежами и убийствами, рэкетом и угонами (хотя, впрочем, остались и такие, но их – единицы). Главный бизнес нынешних ОПГ заключается в… «милосердии».

По информации немецких правоохранителей, русская мафия руководит сотнями фирм по уходу за больными и инвалидами. По сговору с пациентами и врачами эти фирмы выставляют государству счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали.

Так, в Дюссельдорфе весной была накрыта одна из таких ОПГ. Прокуратура уверяет, что некие Юрий и Леон представлялись восточными вкладчиками в отрасли ухода за больными.

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Здесь они искали деловых партнеров, с которыми могли бы начать бизнес. Посредником у них был некий Евгений из Украины, который хорошо знал схему подобных махинаций.

Преступников удалось задержать во время проведения сделки. Полиции также удалось выйти на след других мошенников, которым в Германии принадлежит шесть фирм по уходу за больными, пишет germania.one.

В Дюссельдорфе и Нойсе через страховые кассы злоумышленники успели отмыть около 8,6 млн евро. В прокуратуре отметили, что в одной из подобных афер замешаны четыре врача, которые ежеквартально получали денежные перечисления от мошенников. Еще 11 докторов находятся под подозрением.

Как сообщалось ранее, около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами создали на территории Германии систему координированной подделки счетов об оказанных услугах.

Фирмы-мошенники обманом получали от страховых касс большие суммы денег. Наибольшее количество подобных фирм было зарегистрировано в таких землях: Северный Рейн-Вестфалия, Берлин, Нижняя Саксония, Бранденбург и Бавария.

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Тэги: Германия русская мафия Город: Дюссельдорф

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