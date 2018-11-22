Правительство готовит встречу Лукашенко с молодежью

Подготовку благотворительных новогодних мероприятий для детей обсудили 22 ноября в правительстве на заседании оргкомитета с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

Фото из архива пресс-службы президента

Благотворительная акция «Наши дети» в этом году начнется 10 декабря и продлится до 11 января 2019 года, сообщила пресс-служба Совмина.

Как отметил Петришенко, новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах страны и в каждом населенном пункте.

Традиционно во время акции руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей с новогодними праздниками.

Детям подарят компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладкие подарки.

Вице-премьер подчеркнул, что особое внимание стоит уделить детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.

«Мероприятия должны быть пронизаны заботой о детях, нужно создать атмосферу праздника в преддверии встречи нового года и рождественских праздников», — подчеркнул чиновник.

Традиционно во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник для детей с участием Александра Лукашенко.

На «главную елку страны» приедут более 2 тыс. детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов.

«Запланирована также новогодняя встреча главы государства с молодежью во Дворце независимости», — отмечается в релизе.

«Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном и творческом уровне и запомниться детям и взрослым», — подчеркнул Петришенко.