В Минске пьяная на элитном «Мерседесе» снесла ограждение и въехала в строительную яму

В Минске около 17 часов 22 ноября на улице Грибоедова (возле дома №29) женщина на элитном «Мерседесе» снесла ограждение и въехала в строительный котлован — на данном участке производился ремонт теплотрассы.

Место строительных работ было обозначено в соответствии со всеми требованиями.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ предположили, что водитель «Мерседеса» пьяна. Их подозрения подтвердились – медосвидетельствование показало 1,48 промилле алкоголя, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, совсем недавно в Минске произошло похожее ДТП, правда с более серьезными последствиями для автомобиля. Вечером 19 ноября водитель 1988 года рождения на легковом «Ситроене» съехал в строительный котлован на улице Ольшевского. Машина, упав яму, перевернулась. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в ДТП не пострадал.