В Минске пьяная на элитном «Мерседесе» снесла ограждение и въехала в строительную яму

/ Происшествия
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В Минске около 17 часов 22 ноября на улице Грибоедова (возле дома №29) женщина на элитном «Мерседесе» снесла ограждение и въехала в строительный котлован — на данном участке производился ремонт теплотрассы.

Место строительных работ было обозначено в соответствии со всеми требованиями.

Фотофакт. В Минске легковушка упала в строительный котлован

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ предположили, что водитель «Мерседеса» пьяна. Их подозрения подтвердились – медосвидетельствование показало 1,48 промилле алкоголя, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, совсем недавно в Минске произошло похожее ДТП, правда с более серьезными последствиями для автомобиля. Вечером 19 ноября водитель 1988 года рождения на легковом «Ситроене» съехал в строительный котлован на улице Ольшевского. Машина, упав яму, перевернулась. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и в ДТП не пострадал.

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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Минск

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