Звезды Мариинки исполнят ведущие партии в опере «Аида» Большого театра Беларуси

24 ноября звезды Мариинского театра Наталия Тимченко и Владимир Галузин выйдут на сцену с коллегами из Большого театра Беларуси в грандиозной опере Дж. Верди «Аида» в постановке Михаила Панджавидзе.

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Тимченко исполнит заглавную партию плененной эфиопской принцессы, Галузин примерит образ влюбленного в нее египетского военачальника Радамеса.

Владимир Галузин давно покорил известнейшие мировые оперные площадки. Его голос слышали «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Лирическая опера Чикаго, Оперный театр Сан-Франциско, Опера Лос-Анджелеса, «Кеннеди-центр» (Вашингтон), «Ковент-Гарден» и «Альберт-холл» в Великобритании, «Ла Скала» (Милан), Театр имени Верди (Триест), Венская государственная опера в Австрии, театр «Шатле» (Париж), театр «Реал» (Мадрид) и театр «Лисео» (Барселона), Московский Большой театр, Амстердамская опера (Нидерланды), Немецкая опера (Берлин), Новый национальный театр Токио (Япония), Новая Израильская опера, театр «Колон» (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Галузин работал под руководством знаменитых дирижеров Валерия Гергиева, Карло Рицци, Марчелло Виотти, а также с прославленными оперными режиссерами Франко Дзеффирелли, Грэмом Виком и другими.

Наталия Тимченко — одна из самых востребованных певиц своего поколения, которую с удовольствием приглашают такие знаменитые оперные театры мира, как «Карнеги-Холл», театр «Лисео» (Барселона), «Барбикан-холл» (Лондон), театр «Ан-дер-Вин» (Вена), Марсельская опера, Московская филармония, Фестивальный зал Баден-Бадена.

Ведущие партии 24 ноября в опере Дж. Верди «Аида» также исполнят звезды белорусского Большого — заслуженные артисты Республики Беларусь Оксана Волкова (Амнерис), Андрей Валентий (Рамфис), Владимир Громов (Амонасро).

За дирижерским пультом — маэстро Виктор Плоскина, заслуженный артист Украины.