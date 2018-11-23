Бывший врач пинской больницы осужден за неоказание помощи пациенту

Суд Пинского района и Пинска 23 ноября вынес приговор бывшему врачу Пинской центральной больницы за неоказание медицинской помощи больному.

Как сообщил БелаПАН помощник пинского межрайонного прокурора Александр Федорович, поддерживавший государственное обвинение по делу, мужчина, работая врачом-терапевтом приемного отделения больницы, во время дежурства в ночь с 11 на 12 февраля без уважительных причин не оказал помощь доставленному вечером в отделение 41-летнему пинчанину.

В первом часу ночи 12 февраля пациент был обнаружен в палате приемного отделения больницы без признаков жизни. Проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стало острое отравление этиловым спиртом.

Суд признал бывшего врача больницы виновным по ч. 1 ст. 161 УК и приговорил к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он оштрафован на 100 базовых величин (2.450 рублей).

Суд переквалифицировал действия обвиняемого с ч. 2 ст. 161 УК на ч. 1 с исключением из обвинения формулировки, что неоказание медицинской помощи больному в совокупности повлекло по неосторожности его смерть.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

