За пятилетку рухнули показатели по всей строительной отрасли, заявил Лукашенко

/ Экономика
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Сфера строительства — это своего рода индикатор, отражающий динамику развития страны, заявил Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса. 

Фото pixabay.com

Он констатировал, что за прошедшие пять лет были снижены качественные показатели по всей отрасли.

В частности, Лукашенко привел примеры:

  • уменьшился вклад в ВВП;
  • допущено падение объемов подрядных работ;
  • снизилось количество возведения жилья;
  • обостряются проблемы неплатежей;
  • ухудшается финансовое положение. 

Несмотря на то, что в этом году стройкомплекс демонстрирует рост, Лукашенко не считает его оживлением. Более того, он убежден, что «почивать на лаврах рано».

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Глава государства согласен, что были объективные причины происходивших негативных явлений. Так, он вспомнил кризис 2014-2015 годов, когда «была потеряна значительная часть заработанных средств, объем бюджетных инвестиций значительно снизился».

Однако Лукашенко не считает, что именно в этом кроется главный источник проблем.

«Вы что, будете сидеть и ждать, пока вам деньги дадут из бюджета? Так бюджету есть куда тратить деньги», — заявил президент.

Н вспомнил, что не стал ликвидировать Министройархитектуры потому, что эта структура должна «реагировать на недостатки, которые указывают нам люди».

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Тэги: строительство совещание у Лукашенко Персона: Александр Лукашенко

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