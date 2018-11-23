За пятилетку рухнули показатели по всей строительной отрасли, заявил Лукашенко

Сфера строительства — это своего рода индикатор, отражающий динамику развития страны, заявил Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

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Он констатировал, что за прошедшие пять лет были снижены качественные показатели по всей отрасли.

В частности, Лукашенко привел примеры:

уменьшился вклад в ВВП;

допущено падение объемов подрядных работ;

снизилось количество возведения жилья;

обостряются проблемы неплатежей;

ухудшается финансовое положение.

Несмотря на то, что в этом году стройкомплекс демонстрирует рост, Лукашенко не считает его оживлением. Более того, он убежден, что «почивать на лаврах рано».

Глава государства согласен, что были объективные причины происходивших негативных явлений. Так, он вспомнил кризис 2014-2015 годов, когда «была потеряна значительная часть заработанных средств, объем бюджетных инвестиций значительно снизился».

Однако Лукашенко не считает, что именно в этом кроется главный источник проблем.

«Вы что, будете сидеть и ждать, пока вам деньги дадут из бюджета? Так бюджету есть куда тратить деньги», — заявил президент.

Н вспомнил, что не стал ликвидировать Министройархитектуры потому, что эта структура должна «реагировать на недостатки, которые указывают нам люди».