В Бресте вновь оштрафовали блогера Петрухина

Суд Ленинского района Бреста 23 ноября признал местного блогера Сергея Петрухина виновным по ст. 24.6 КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс) и оштрафовал на 10 базовых величин (245 рублей).

«Меня судили неправомерно. А до этого так же неправомерно задержали и составили протокол. Это делается для того, чтобы втянуть меня в очередной административный процесс», — заявил Петрухин.

Блогера задержали 13 ноября около 12.30 в опорном пункте милиции на улице Березовской областного центра. Туда он и блогер Александр Кабанов пришли записать интервью с участковым инспектором. Милиционер отказался дать интервью, а когда блогеры выходили из его кабинета, сказал, что Петрухин задержан.

Петрухина доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол по ст. 24.6 КоАП. Затем поместили его в изолятор временного содержания.

«Этот протокол на меня составили за то, что я в воскресенье, 4 ноября, не явился в Ленинский РОВД по повестке. И это при том, что я звонил в райотдел милиции и сказал, что могу прийти туда в любой день, кроме выходных, и сообщил уважительную причину», — сказал Петрухин.

Утром 14 ноября Петрухина выпустили из ИВС и вручили повестку явиться 16 ноября в суд Ленинского района. 16 ноября в суде блогер заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Судья удовлетворил его и назначил следующее заседание на 23 ноября.