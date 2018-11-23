Беларусь не занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, — МИД

Беларусь заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Донбассе из-за близости Украины и существенных экономических издержек, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз 23 ноября на XVI Минском форуме.

Фото из архива пресс-службы президента

«Насчет нейтралитета в украинском конфликте. Это слишком громко звучит. Украинский конфликт для нас очень болезненный, потому что страна для нас близкая, пограничная. Мы несем издержки в экономическом плане, и довольно существенные. Поэтому сказать, что мы нейтральны? Я бы не сказал. Мы в силу своих возможностей пытаемся как-то все-таки помочь эту проблему решить, учитывая, что вблизи находимся», — отметил Глаз.

«Я думаю, перспективы нашей позиции очень хорошие, — сказал представитель МИД. — Потому что все-таки имидж страны на внешнем контуре формируется ее поступками. И наш вклад в стабильность и безопасность — наша беспроблемность: мы не создаем проблемы ни одному из своих партнеров».

«Мы единственная страна в СНГ, где нет никаких конфликтов внутри страны, мы не создаем конфликтогенный потенциал своим соседям. Порядка 800 тыс. шенгенских виз выдается белорусам, мы лидеры по количеству шенгенских виз на душу населения. При этом в той же Германии мы даже сотую долю процента не занимаем по миграционным проблемам. Мы годами доказали, что будем вести себя как ответственные международные партнеры», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По мнению оратора, активизация взаимоотношений официального Минска с ЕС и США связана с тем, что Запад понял позицию Беларуси.

«Я бы не сказал, что мы решили сейчас больше начать открываться Западу. Эту позицию мы занимаем последовательно уже многие годы, пытаясь выстраивать равноценное, равнозначное, взаимовыгодное взаимодействие с большинством своих международных партнеров, естественно, избегая ложного выбора между Западом и Востоком. Раньше нас меньше слышали, в последние годы Запад эту позицию нашу понял. Мы находим все большее взаимопонимание», — сказал представитель МИД.