Противники завода в Бресте хотят провести демонстрацию

В Брестский райисполком 23 ноября подана заявка на проведение демонстрации «Заводу тут не место». Заявителем мероприятия выступила группа жителей Бреста и Брестского района.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото brest.greenbelarus.info

Как сообщил БелаПАН один из заявителей правозащитник Роман Кисляк, демонстрация намечается на 9 декабря недалеко от строящегося аккумуляторного завода.

Цель массового мероприятия — выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вреде производства для здоровья людей и окружающей среды.

«Люди намерены добиться, чтобы этого завода там не было. На кону здоровье и жизни жителей региона», — заявил правозащитник.

Он напомнил, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 24 митингов, 12 пикетов и одной демонстрации.

Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» на окраине города, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.