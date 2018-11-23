«Торг здесь неуместен». В МИД рассказали о переговорах с Западом по вопросу смертной казни

Беларусь готова двигаться дальше в диалоге с западными партнерами о возможности введения моратория на смертную казнь либо ее отмены, однако при этом она не участвует в каком-либо торге. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз на XVI Минском форуме 23 ноября.

«Насчет смертной казни я не открою здесь Америку. Мы не ведем торг, это очень серьезный вопрос для нас как для страны, для наших людей. Вы знаете, что у нас был референдум по этому вопросу (в 1996 году. — БелаПАН.), мы постоянно это повторяем. И не считаться с этим мнением сегодня довольно сложно. Вы знаете, что работает в парламенте у нас группа [по изучению смертной казни как инструмента наказания], идет работа с общественным мнением. Мы с Советом Европы очень плотно работаем по этой теме. Но пока зрелости по этому вопросу не чувствуется», — сказал Глаз.

При этом он не исключил саму возможность введения в перспективе моратория на смертную казнь или ее полной отмены.

«Ничего не исключено, разумеется. Но если этот шаг будет сделан, он не будет сделан в обмен на что-то или в надежде получить что-то. Это не будет торг, мы его сделаем прежде всего для себя, тогда, когда будем чувствовать себя готовыми к этому на политическом уровне либо на уровне населения нашей страны», — заявил представитель МИД.

Беларусь остается единственным государством Европы, практикующим в качестве высшей меры наказания смертную казнь.