Порошенко пошел в атаку на Путина

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Глава украинского государства Петр Порошенко обвинил своего российского коллегу в нарушении международного права. Именно так пятый президент Украины оценил недавний визит Владимира Путина в Крым.

Путин поставил крест на Порошенко: новые жесткие заявления по Украине

Как заявил Порошенко во время брифинга с президентом Словакии Андреем Киской, украинская сторона рассматривает визит Путина в Крым, как «грубое нарушение международного права».

Президент Украины особо подчеркнул, что «Крым русским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет».

Поэтому, считает он, действия руководства РФ показывают «полное игнорирование международного права».

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Тэги: аннексия Крыма Россия-Украина Украина Персона: Петр Порошенко

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