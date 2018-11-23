Порошенко пошел в атаку на Путина

Глава украинского государства Петр Порошенко обвинил своего российского коллегу в нарушении международного права. Именно так пятый президент Украины оценил недавний визит Владимира Путина в Крым.

Как заявил Порошенко во время брифинга с президентом Словакии Андреем Киской, украинская сторона рассматривает визит Путина в Крым, как «грубое нарушение международного права».

Президент Украины особо подчеркнул, что «Крым русским не станет. Крым – это Украина, был и всегда будет».

Поэтому, считает он, действия руководства РФ показывают «полное игнорирование международного права».