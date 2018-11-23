Оппозиционная молодежь начинает кампанию против монополии БРСМ в сфере молодежной политики

Молодежная организация Партии БНФ «Моладзь БНФ» и инициатива «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» начинают кампанию «Свободный выбор», которая направлена против монополии БРСМ в сфере молодежной политики и проведения глобальных реформ в сфере студенческого самоуправления.

Фото пресс-службы президента

Проведение кампании, сообщает пресс-служба «Моладзі БНФ», связано с появлением в последнее время в средствах массовой информации все больше новостей о БРСМ резко негативного характера, в частности о том, что студентов не только заставляют вступать в союз против их воли и выплачивать взносы, но и неофициально запрещают выход из него под угрозой отчисления из вуза.

Среди проблем, которые подтверждают монополию БРСМ, организаторы кампании «Свободный выбор» называют: государственные дотации в пользу союза; непрозрачность его деятельности (централизованное управление, отсутствие финансовой отчетности в открытом доступе); факты принудительного вступления путем угроз; монополизация университетских органов самоуправления и молодежных парламентов.

«Эти и многие другие факты указывают, что БРСМ на сегодня является не организацией, представляющей и защищающей интересы молодежи, а обычным рупором государственной пропаганды с огромным административным ресурсом, который существует на бюджетные деньги», — считают инициаторы кампании.

По мнению молодежных организаций, нынешний БРСМ должен быть лишен монополии в молодежной сфере, а вместо этого необходимо провести глобальную реформу молодежной политики, направленную на развитие молодежных неправительственных организаций.

Неотъемлемой частью молодежной политики инициаторы кампании называют молодежный парламентаризм и студенческое самоуправление. «Сейчас большинство этих структур искусственно созданы и работают чисто декоративно: в молодежных парламентах нет диалога, а нынешние органы студенческого самоуправления не являются репрезентативными и не соответствуют нормам Болонского процесса», — говорится в сообщении.