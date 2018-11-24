Молодой белорус в Брянске промышлял грабежами

До четырех лет лишения свободы грозит 21-летнему белорусу, которого задержали в Брянске за совершение грабежа.

По информации местной полиции, к правоохранителям обратилась пенсионерка, сообщившая, что вечером неизвестный вырвал у нее из рук сумку с деньгами и скрылся.

Оперативники уже на следующий день смогли установить подозреваемого.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории региона.